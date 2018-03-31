Basketbol keyfi beleş yaşanacak

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda eşleşmeler ve maçların programı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali’nde yapılan kura çekimi ile belirlenmişti. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu ülkenin geneline basketbol sevgisini yaymak için bu yıl Federasyon Kupası’nın yerini Güzelyurt olarak belirlemişti.

Güzelyurt ve bölgedeki basketbol severler üç gün boyunca basketbol maçlarını ücretsiz bir şekilde Güzelyurt Spor Salonu’nda izleyebilecekler.

FEDERASYON KUPASI PROGRAMI

2 Nisan 2018 tarihinde Güzelyurt Spor Salonu’nda ilk maç 18.00’de Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. İlk günün ikinci müsabakasında Girne Üniversitesi ile Koop Spor 20.00’de karşılaşacaklar. Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi çektikleri kura sonucunda ilk günü maç yapmadan geçirecekler.

Kupanın ikinci maçları 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Buna göre, ikinci günün ilk maçı Mapfree/Yakın Doğu Üniversitesi’nin galibi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında 18.00’de oynanacak. İkinci günün son maçı ise Girne Üniversitesi/ Koop Spor galibi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında 20.00’de gerçekleşecek.

Kupanın final günü 6 Nisan Cuma günü 20.00’de oynanacak. Maç BRTK’den naklen yayınlanacak.