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Basketbol Federasyonu seminer düzenleyecek

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Basketbol Federasyonu seminer düzenleyecek
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 Basketbol Federasyonu “Stres Yönetimi ve Problem Çözme” konulu antrenör gelişim semineri düzenliyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda 24 Ocak 2018 tarihinde 18.30’da düzenlenecek seminere basketbol antrenörlerinin yanı sıra basın mensuplarının katılması bekleniyor. Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından verilecek olan seminerde, basketbol antrenörlerinin stres yönetimi ve problem çözme konularında geliştirilmesi hedefleniyor. Seminere katılım ücretsiz olup, ilgi duyan antrenörlerin ve antrenör adayı sporcuların katılması teşvik ediliyor.

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