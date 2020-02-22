Basketbol antrenörlerinin eğitim zamanı

Basketbol Federasyonunun, Türkiye’nin en deneyimli basketbol antrenörlerinin katılımı ile düzenlediği ‘Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ devam ediyor

Basketbol Federasyonu, Türkiye’nin en deneyimli basketbol antrenörlerinin katılımı ile ülke basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak önemli bir organizasyona imza atıyor.

‘Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ dün açılış konuşmaları ve ilk eğitimin verilmesi ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA-25 Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerine yoğun bir katılım olurken, toplam 33 basketbol antrenörü seminere kayıt yaptırdı.

Emiroğlu: Biz eğitimin gücüne inanan bir federasyonuz

Seminerin açılış konuşmasını yapan Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi Sorumlusu Osman Emiroğlu, federasyon olarak ortak değer olan basketbolun daha güzel oynanmasını, daha heyecanlı yaşanmasını ve gelecek kuşakların bu oyunun güzelliklerini yaşamlarına katmalarını amaçladıklarını belirtti.

Dünya markası olan Türkiye Basketbol Federasyonu ile organize ettikleri gelişim seminerinin yararlı olacağını aktaran Emiroğlu, eğitimin gücüne inanan, bu gücün her alanda olduğu gibi toplumları kökünden değiştirdiklerine inanan bir federasyon olduklarını, sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde de antrenörlerin bilgi dağarcığını arttırmaya devam ettiklerini söyledi.

Özyel: TBF Eğitim Kurulu olarak 2 yıllık sürede 71 eğitim verdik

TBF Eğitim Kurulu Temsilcisi Murat Özyel ise yaptığı konuşmada, eğitim kurulu olarak Şubat 2018’de göreve başladıklarını ifade ederek, yaptıkları çalışmaları özetledi.

Görevde oldukları süreçte 71 antrenör eğitimi verdiklerini, bu süreçte değişikliklerle gelişim sağladıklarını belirten Özyel, KKTC Basketbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyete vurgu yaptı.

Sütçü: Antrenörlük tüm basketbol bileşenlerini bir araya getiren buluşma noktasıdır

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, basketbol ailesinin bir araya gelmesinin kendilerini her zaman heyecanlandırdığını, geleceğe umutla bakmayı sağladığını ve motive ettiğini söyledi.

Başkan Sütçü, görev süreleri boyunca kalıcı değişimleri nasıl yaratabilecekleri ve ülke basketboluna nasıl yön verebilecekleri konularında çalışmalar yürüttüklerini, bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceklerini aktardı. Basketbol gelişiminin kalbinin antrenörlük olduğuna işaret eden Başkan Sütçü, antrenörlüğün tüm basketbol bileşenlerini bir araya getiren bir buluşma noktası olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Son dönemde TBF’nin kendilerine sonsuz destek vermesinin kendilerini motive ettiğini, Türkiye’deki gelişim ligleri basketbol bölge şampiyonalarında boy göstermelerinin memnuniyetini yaşadıklarını aktaran Sütçü, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birçok gelişim ligi takımımızın Türkiye’deki bölge şampiyonalarında yer alması ülkemizde hiçbir federasyonda gerçekleşmeyen bir çalışmadır.Bunucamiamıza kazandırdığımızın farkındayız. Bu nedenle TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer tüm kademelerdeki yetkililere teşekkür ederiz. Bunun yanında bizlere kapılarını açan YDÜ’nün Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk’e ve bizlere konaklama desteği veren MC Palace Direktörü Ülkü Çangar’a da teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, katkıları nedeni ile TBF Eğitim Kurulu Temsilcisi Murat Özyel’e plaket takdim etti.

Seminerin ilk eğitimini Yakan verdi

Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’nde ilk eğitim deneyimli basketbol antrenörü Alaeddin Yakan tarafından verildi. ‘Hızlı Hücum, Bireysel Fundamental Çalışmaları’ isimli dersin ardından yine yakan tarafından ‘Hızlı Hücum, Takım Organizasyonu’ isimli ders verildi.

Seminerde bugün öğleden sonra oturumunda Hakan Yavuz tarafından Zone Press Çalışmaları isimli ders verilecek ve ilk gün tamamlanacak.

23 Şubat Pazar seminer programı:

09.30 Atletik Performans Çalışmalarında Yeni Trendler (Aydın Demirözü)

11.00 Aile Oyuncu Antrenör İlişki Yöntemleri (Simru Kavak)

13.00 Pick and Roll Savunma Çeşitleri (Hakan Yavuz)

14.30 Pick and Roll Hücum Çeşitleri (Alaeddin Yakan)