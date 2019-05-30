Basketbol alt liglerinin kimin adına oynanacağı açıklandı

Basketbol Federasyonu alt liglerde finallerin tarihlerini ve kimin adına oynanacağını açıkladı

Basketbol Federasyonu sınavlar nedeniyle ara verilen alt liglerde finallerin tarihlerini ve kimin adına oynanacağını açıkladı.

Tüm finallerde üç maç kazanım esasına göre oynanacak olan finaller 0-0 eşitlik ile başlayacak.

U 18 erkekler Urcan Vangöl

Federasyon, Basketbol U 18 Erkekler Ligi’nin Urcan Vangöl oynanmasına karar verdi Urcan Vangöl U 18 Erkekler Ligi Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi arasında oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi – Mağusa Gelişim Akademisi arasında oynanacak finalin ilk maçı yarın akşam saat 16.00’da NEU RA 25 Spor Salonu’nda yapılacak.

U 16 erkekler Attila Topaloğlu

Yakın Doğu Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanacak olan U 16 A Erkekler Ligi’nin Attila Topaloğlu adı ile oynanması Basketbol Federasyonu tarafından belirlendi. Finalin ilk maçı 10 Haziran Pazartesi akşamı yapılacak.

U 14 Erkekler Kemal M.Ali Aksay

U 14 Erkekler Kemal M.Ali Aksay Ligi olarak oynanırken finalin ilk karşılaşması bugün başlıyor. Üç maç kazanım esasına göre oynanacak serinin ilk maçında bu akşam saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi – Soyerspor karşılaşacak.

U 18 Kızlar Levent Soykut adına

Federasyon U 18 Kızlar Ligi’nde final Levent Soykut adına oynanmasına karar verdi.

Leventspor ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanacak Levent Soykut U 18 Kızlar Ligi’nde ilk maç 3 Haziran Pazartesi akşamı Levent Kolej Spor Salonu’nda yapılacak.