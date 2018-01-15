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Basketbol akademilerine yönelik önemli girişim

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Basketbol Federasyonu, basketbol akademilerinin daha çağdaş ve federasyon ile işbirliğiyle çalışmalarının sağlaması için basketbol akademileri için akreditasyon toplantısı düzenliyor

Basketbol akademilerine yönelik önemli girişim

Basketbol Federasyonu, ülkemizde faaliyet gösteren basketbol akademileri için akreditasyon toplantısı düzenliyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren basketbol eğitim programlarının Basketbol Federasyonu bünyesinde kayıt altına alınması ve desteklenmesi amacıyla akreditasyon sürecini başlatan federasyon yönetimi, 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 17.45’te federasyon binasında akreditasyon tanıtım toplantısı için akademilerle bir araya gelecek.

Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu’nun bünyesinde yer alacak akreditasyon programının, ülke basketboluna olumlu etkisi bulunan basketbol akademilerinin daha çağdaş ve federasyon ile işbirliğiyle çalışmalarını sağlaması hedefleniyor.

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