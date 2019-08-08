Başkentte final akşamı

Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball”, ilk iki gün halkın da yoğun ilgisiyle yapıldı. 77 takımın mücadele ettiği 14 kategorinin finalleri bu akşam yapılacak. Turnuvanın finali bugün 18.00-23.00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu Park Yeri’nde yapılacak ve BRT Spor’dan 20.30’dan itibaren naklen yayınlacak. Turnuva, şampiyonların belirlenmesinin ardından yapılacak ödül töreni ile son bulacak.