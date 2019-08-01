Başkent sokakları basketbolla şenlenecek

Lefkoşa'da çok büyük bir organizasyonla sokak basketbol turnuvası düzenlenecek. 7-8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan 1. Nicosia Open 3x3 sokak basketbolu turnuvasina kayitlar başladı. Kayıtlar 5 Ağustos Salı akşamına kadar devam edecek. "Basketbola bir katkı da siz koyunuz. Takımını kur sahada yerini al" sloganıyla duyurulan turnuvaya kayıt olmak isteyenler 0542 8520008 numaradan basketbolumuzun başarılı hakemi Nusret Sırdar'a ulaşabilecek.