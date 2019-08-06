Başkent basketbola doyacak

Cyprus Basketball Academy’nin organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Spor Dairesi ve Basketbol Federasyonunun da işbirliği ile organize edilen “Nicosia Open 3x3 Basketball” tanıtımı yapıldı

Cyprus Basketball Academy tarafından oluşturulan organizasyon komitesinin organize ettiği, “Change Your Life” sloganı ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde organize edilen sokak basketbolu turnuvası, “Nicosia Open 3x3 Basketball”, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans salonunda yapılan toplantı ile tanıtıldı. Bugünbaşlayacak olan organizasyon 3 günlük program ile planlandı.

Turnuva her gün saat 18.00-23.00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu Park Yeri’nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda; KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Sponsorlardan Blackspade Direktörü Asya Denktaş, Nazlı Kardeşler Construction direktörlerinden Şerife Nazlı ve Organizasyon Komistesi üyeleri Ayşe G. Özılgaz, Eda T. Kutruza, Nusret Sırdar ve Cevdet Akgür hazır bulundu.

Ayşe G.Özılgaz: “78 Takım, 312 sporcu ter dökecek”

Organizasyon komitesi üyelerinden Ayşe G. Özılgaz, “Uzun zamandır hayalimiz olan 3x3 basketbol turnuvasını hayata geçirebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Hasan Karaokçu olmak üzere sponsorlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Tahminimizin üzerinde ilgi gören organizasyonumuzda 78 takım mücadele edecek.” dedi.

Hasan Karaokçu: “Muhteşem bir organizasyonla karşınızdayız”

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak göreve geldiğimiz günde bu yana çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla, sporla, kültürle, eğitimlerle gelişmelerine, hayatlarını olumsuz etkileyecek bağımlılıklar ve diğer risklere karşı güçlü ve sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri adına çok ciddi adımlar attık. Birçok proje ile yüzlerce çocuğumuza katkı sağladık. Bugün de “Nicosia Open 3x3 Basketball” turnuvası ile halkımızın karşısındayız “Change your life” sloganı ile düzenleyeceğimiz ve 3 gün sürecek olan bu muhteşem etkinliğe katkı sağlayan tüm birey ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunarken katılacak olan tüm çocuk ve gençlerimize başarılar dileriz.” dedi.

Eda T. Kutruza: “Bu aktiviteler çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutar”

Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar erken yaşta spor yapma alışkanlığını kazandırırsak ilerde hayatlarında bunun çok daha fazla etkisi olacağına inanıyorum. Bu aktiviteleri özellikle

çocukların boşta kaldığı dönemlerde ne kadar arttırırsak onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutmuş oluyoruz. Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Nusret Sırdar: “78 takımın 35-40’ı altyapılardan”

Organizasyon komitesi üyelerinden Nusret Sırdar: “Son yılların en katılımlı, en kapsamlı sokak basketbolu organizasyonu olacak turnuvamız yaklaşık 320 sporcunun sahne alacağı bir turnuva olacak. 78 takımın yaklaşıık 35-40 takımının alt yapılarda olması bizler için mutluluk verici çünkü alt yapılar ülke basketbolunun en büyük yaralarındandır ama Nicosia Open 3x3 Sokak Basketbolunda ağırlıklı olarak çocukların yer alacağından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Sporun dostu birçok firma organizasyona sahip çıktı

Gıda Ltd. Nestle, Under Armour, Blackspade ve Nazlı Kardeşler Construction’ın sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda 3 gün boyunca seyircilerin de katılabileceği ödüllü 3 sayı atış yarışmaları ve yetenek yarışmalarının da olacağı duyurulurken, Önder Alışveriş Merkezi, Ektam Kıbrıs, Kolan British Hospital, Eziç, Cranberries Dance Studio, Cemsa Sporting Center, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Oero Trading Ltd.’nin de destek verdiği turnuva şampiyonların belirlenmesinin ardından 9 Ağustos 2019 Cuma akşamı yapılacak ödül töreni ile son bulacak.