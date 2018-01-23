Avrupa’da Türk derbisi oynanacak

Avrupa’da oynanacak olan Türk derbisinde YDÜ ile Fenerbahçe karşılaşacak. Grubu ilk sırada bitirme adına önem taşıyan maç bugün KKTC saatiyle 19.00’da başlayacak ve BRT 2 ile www.fiba.com adresinden naklen yayınlanacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu FIBA Kadınlar Euroleague B grubu 13’üncü maçında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe bugün rövanş maçında karşılaşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi daha önce kendi sahasında oynanan ilk maçı 72-61 kazanmıştı. Grubun iki iddialı takımın mücadele edeceği müsabaka, grubu ilk sırada bitirme adına büyük önem taşıyor.

İki Türk takımının karşı karşıya geleceği önemli müsabaka, bugün KKTC saati ile 19.00, TSİ ile 20.00’de, Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Basketbolseverler heyecanlı mücadeleye, BRT 2 ve www.fiba.com web adresinden naklen takip edebilecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi B grubunda oynadığı 12 maçta, elde ettiği 10 galibiyet 2 mağlubiyetle birinci sırada yer alırken, Fenerbahçe de 9 galibiyet 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi UMMC Ekaterinburg karşısında iki mağlubiyet alırken, Fenerbahçe Famila Schio, Perfumerias Avenida ve Yakın Doğu Üniversitesi karşısında yenilgiye uğradı.

KALAYCIOĞLU: “PLAY-OFF’LARA BİRİNCİ SIRADAN GİTMENİN PEŞİNDEYİZ”

Fenerbahçe deplasmanında çıkacakları önemli müsabakayı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, müsabakanın grubun en sert ve mücadele gücü yüksek maçlarından biri olacağını söyledi.

İki takımın da başarılı ve iyi basketbol oynadığını ifade eden Kalaycıoğlu, maçın grupta birinci veya üçüncü olmayı belirleyeceğini, bu nedenle de büyük önem taşıdığını belirtti.

Fenerbahçe’nin yaptığı Sottana ve Kizer transferlerine değinen Kalaycıoğlu, “İki takımın da bütün yabancı oyuncularının oynayabileceği bir maç olacak ve büyük mücadele için güçlü bir kadro ile sahada olacak. Her iki takımın da hedefinin galibiyet olduğu bu çok önemli maçı play-off’larda ev sahibi avantajını yakalamak için bizde kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın konsantre bir şekilde en iyi performansı göstermek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum” dedi.

Play-off eşleşmelerinden de bahseden Zafer Kalaycıoğlu, “Mücadele ettiğimiz B grubunu 1’inci bitirmemiz durumunda A grubunun 4’üncü sıradaki takımıyla, 3’üncü sırada bitirmemiz halinde ise A grubunun ikincisi ile eşleşeceğiz. Birinci bitirmemiz halinde saha avantajını elde etmiş oluyoruz. Grubumuzda üst sıralarda bulunan takımların sadece 2-3 yenilgisi var. Önemli bütçeler ve rotasyona sahip takımlara karşı elde ettiğimiz galibiyetlere grubumuzda şu an lider durumdayız. Fenerbahçe maçını da kazanıp hem grubu lider tamamlayarak hem de saha avantajını elimizde tutarak ilk hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ardından da sırasıyla Final-four hedefimizi gerçekleştirmek ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını Avrupa arenasında kadın basketbolunun elit takımları içerisine yazdırmaktır. Bunun için en iyi şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.” sözleriyle görüşlerini aktardı.