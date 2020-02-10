Avrupa’da potaya Türk takımları damgası

Avrupa kupalarında bu sezon 4 farklı organizasyonda mücadele eden Türk erkek basketbol takımları, şimdiye kadar çıktıkları maçlardaki yüzde 61,1'lik galibiyet oranıyla ilk sırada yer aldı

Bu sezon THY Avrupa Ligi, ULEB Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'na 32 ülkeden 112 takım katıldı.

Avrupa kupalarında en fazla katılım Türkiye ve İspanya'dan oldu.

Türkiye ile İspanya'nın 11'er ekiple yer aldığı turnuvalarda, bu iki ülkeyi 8 takımla Almanya, 7'şer ekiple Fransa, İtalya, Rusya, 6 takımla Yunanistan, 5 ekiple İsrail, 4'er temsilciyle Belçika, Litvanya, Polonya, 3'er ekiple Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Romanya, 2'şer takımla Belarus, Finlandiya, İsveç, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, 1'er temsilciyle de Avusturya, Çekya, Danimarka, Estonya, İsviçre, Portekiz, Slovakya ve Slovenya takip etti.

En başarılı ülke Türkiye

Avrupa kuplarında bu sezon en az 20 maça çıkmış ülkeler içinde Türk ekipleri, oynadıkları 175 maçta 107 galibiyet ve 68 yenilgiyle yüzde 61,1 galibiyet oranı yakaladı.

Ülkeler içinde en başarılı ekip konumundaki Türkiye'yi, yüzde 60,8 ile İspanya, yüzde 58,1 ile İsrail takip etti.