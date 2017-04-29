Avantaj YDÜ’de

Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play- off yarı final ilk maçında, Beşiktaş’ı 76 -62 mağlup ederek avantaj yakaladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play- off yarı final ilk maçında, evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı 76 -62 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyetle seride 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları; 28-18- 43-33, 64-46 ve 76-62 önde tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı final serisinin ikinci maçına, 2 Mayıs 2017 Salı günü, saat 18:00 İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda çıkacak.