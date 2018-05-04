“Artık finali düşünüyoruz”

Basketbolda play off yarı final serisinde beşinci maçta Koopspor’u uzatmalarda mağlup ederek finale adını yazdıran LAÜ’nün koçu Arkan Arşehit, artık finali düşündüklerini ve hedeflerinin finali kazanmak olduğunu söyledi

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Süper Ligi’nde play off yarı final serisinde beşinci ve son maça çıkan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Koopspor arasındaki mücadelede, normal süresi 69-69 sona eren maçı uzatmalarda kazanarak finale adını yazdıran LAÜ finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

LAÜ’nün koçu Arkan Arşehit, finale kalmaları ile ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Koop ile mükemmel bir seri oynadık. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Son maçın son periyodunda 13 sayı geriden gelerek hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik.

Rakibimiz için üzgünüm. Ellerinde olan bir maçı kaybettiler. Bu her takım için çok zor bir durumdur. Onları da ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederim.

Dün dündür. Artık bu maçı geride bırakıp tamamen finale odaklandık. Finaldeki rakibimiz YDÜ çok güçlü bir rakiptir. Umarım fair-play ruhuna uygun centilmence bir seri geçer. LAÜ olarak hedefimiz finali kazanmaktır.”