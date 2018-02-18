Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde TOFAŞ'ı 78-61 yenen Anadolu Efes, 11. kez kupanın sahibi oldu.

Daha önce 10 kez kupayı müzesine götüren ve bunu en çok başaran takım konumunda bulunan lacivert-beyazlı ekip, bu başarısını sürdürdü.

Kupada 14. kez final oynayan Anadolu Efes, bu yıl 34.'sü düzenlenen organizasyonun şampiyonu oldu.

Tarihinde 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında olmak üzere üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım durumunda bulunan lacivert-beyazlı ekip, art arda ikinci kez final mücadelesi yaptı. Geçen sezon kupayı Banvit'e kaptıran Anadolu Efes, TOFAŞ'a üstünlük sağlayarak 2 sezon sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.