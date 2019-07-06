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Amerika sallandı NBA maçları yarıda kaldı!

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New York Knicks - New Orleans Pelicans maçı, Las Vegas'ta meydana gelen 7.1 siddetindeki deprem nedeniyle ertelendi.

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Amerika sallandı NBA maçları yarıda kaldı!
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NBA Yaz Ligi'nde NBA Draft'inin 1 numaralı seçimi Zion Williamson ve 3 numaralı seçimi RJ Barrett'in karşı karşıya geldiği gecede deprem şoku yaşandı.

Yaşanan Güney Kaliforniya merkezli ve 7.1 ölçekli deprem nedeniyle New York Knicks – Pelicans (74-80) ve Orlando Magic – San Antonio Spurs (75-59) maçları yarıda kalırken, daha başlamamış olan Phoenix Suns – Denver Nuggets maçı ise ertelendi.

Knicks – Pelicans maçında deprem nedeniyle skorbord sallanmaya başladı ve yetkililer karar verirken takımları soyunma odasına gönderdi. 15 dakika sonra ise maçların devam etmeyeceği kararı açıklandı.

New Orleans Pelicans oyuncusu Christian Wood verdiği demeçte: “Birçok kez deprem yaşadım ama basketbol oynarken başıma gelmemişti. Enteresandı ama bir daha yaşamak istemiyorum.” açıklamasında bulundu.

Aynı gece WNBA'de oynanan Washington Mystics – Las Vegas Aces maçı da devre arasında yarıda kaldı.

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