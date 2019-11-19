Altyapıda bir marka

Jump Basketbol Okulu, 10 yılı geride bırakırken, basketbol altyapısına yeni yıldızlar kazandırma ve temel basketbol eğitimi verme hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor

Ülke basketbol altyapısına yeni yıldızlar kazandırma ve geleceğin basketbolcularına temel basketbol eğitimi verme hedefi ile çalışmalarına devam eden Jump Basketbol Okulu, 10 yılı geride bıraktı.

Eğitmenler Cafer Muhtaroğlu ve Doğuş Arman tarafından minik ve yıldız grubunu kapsayan idmanlara 20 ile 25 arasında değişkenlik gösteren sporcu katılıyor.

MUHTAROĞLU: ÇOCUKLARA PAYLAŞMA DUYGUSU DA AŞILIYORUZ

Eğitmen Cafer Muhtaroğlu, basketbol okulu olarak bakış açılarını aktarırken, çocukların takım olma ruhunu kazanmalarını, temel basketbol hareketlerini öğrenmelerini, eğitsel oyunlarla özgüvenlerini geliştirmelerini, işbirliği ve paylaşma duygusunu ilerletmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.