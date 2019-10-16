Alsancak’ın gururlarının talebi salon

Alsancak Belediyesi Basketbol Takımı ve Alsancak Basketbol Spor Okulu, idmanlarını açık havada yaparken, bölgeye kapalı spor salonu yapılmasını istiyorlar

Kadın basketboluna sporcu yetiştirme alanında dikkat çeken bir çizgisi olan Alsancak Belediyesi Basketbol Takımı ve Alsancak Basketbol Spor Okulu, idmanlarını açık havada yapmanın zorluklarını yaşamaya devam ediyor.

Girne’deki sınırlı sayıdaki salonun saatlerinin tamamen dolu olması ve Alsancak bölgesi takımı olmaları nedeni ile idmanlarını açık hava basketbol sahasında yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden antrenör Vasfi Çetinarslan, bunun yarattığı olumsuzlukların oyuncu kaybı ve idman iptallerini getirdiğini ifade etti.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’inatıl durumdaki bir basketbol alanını düzenleyerek Yusuf Erol Spor Kompleksi olarak hizmete açtığını, bunun da kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Ancak ilgili kompleksin açık alanda olmasının özellikle kış şartlarında sporcu kaybına neden olduğunu, yağmurlu, rüzgarlı, tozlu ve soğuk havalarda ailelerin çocuklarını idmana göndermekten vazgeçtiğini belirten Çetinarslan, asfalt zemin olması nedeni ile de dirençli basketbol öğretmenin zor olduğunu, kayma durumunda çocukların vücutlarında berelenme olabileceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Çetinarslan, sadece Alsancak takımı veya sadece basketbol için değil hızla gelişen salon sporları için bölgeye kapalı spor salonu yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu sezon küçükler ve yıldızlar kategorilerinde yer alınacak

2017-18 sezonunun küçükler ligi şampiyonu Alsancak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl küçükler ve yıldızlar kategorilerinde liglerde yer alacak. Haftada 3 idman yaparak çalışmalarını sürdüren ekibin geçen yılki kadrosundan bazı sporcular üniversite takımlarına transfer oldular. Takımın bu yılki önemli isimleri arasında Türkiye milli takımına çağrılmış isimler Asya Mertkol ve Özde Pilli de yer alıyor.