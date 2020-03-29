Alp: Liglerin devamı mümkün değil

Gönyeli Spor Kulübü koçu Ahmet Gürel Alp, oyuncuların evde çalışmalarına rağmen liglerin devamının mümkün olmayacağını belirtirken, sporcuların sağlığını korumak ve gelecek sezonu tehlikeye atmamak adına liglerin devam etmemesi gerektiğini söyledi

Dünyada ve ülkemizde gösterdiği etki nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde duran ligler arasında yer alan Basketbol Kadınlar Liginin ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, çalışmalarını kendilerine verilen program çerçevesinde evde devam ediyor.

Oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayarak ligdeki iddiasını sürdüren Gönyeli’de koç Ahmet Gürel Alp, süreç içerisinde oyuncuların evde çalışıyor olsalar da liglerin devamının mümkün olmayacağını belirtti.

Alp: Alınacak her karara saygılıyız

Hem sporcuların sağlığını korumak hem de gelecek sezonu tehlikeye atmamak adına liglerin devam etmemesinin en akıllıca iş olduğunu vurgulayan Alp, bununla beraber federasyonun alacağı her karara saygılı olacaklarını belirtti.

Gönyeli Spor Kulübü koçu Ahmet Gürel Alp, tüm dünyada büyük bir korku salan ve tehdit eden Koronavirüs salgınının ligleri durdurduğunu hatırlatarak, “Gelişmelerin seyrini takip ettiğinizde bu sürecin çok uzun bir zaman daha devam edeceği açıktır” dedi. Alp,

“Bu süreç sonunda ne kadar da sporcular evde çalışıyor olsalar da bence liglerin devamı mümkün olmayacaktır” şeklinde konuşurken, “O yüzden ligin bu şekliyle sonlandırılması hem sporcuların sağlığını korumak hem de gelecek sezonu tehlikeye atmamak adına en akıllıca iş olur” ifadelerini kullandı.

Gönyeli’nin gelecek yıl da ligde olması için çalışma yapacağız

Ahmet Gürel Alp, karar verici olan KKTC Basketbol Federasyonu’nun alacağı her karara saygılı olacaklarını belirterek, “Gönyeli’nin gelecek yıl da Kadınlar Ligi’nde olması için çalışma yapacağız. İnşallah kulüp yönetimi de daha iyi bir pozisyonda olursa devam edeceğiz” şeklinde konuştu.