Alp: Gönyeli kulübü her sporcuya hizmet etmeli

Gönyeli kadın basketbol takımı antrenörü Ahmet Gürel Alp, değerlendirmelerde bulunurken, takımın ligdeki devamlılığını sağlama hedefinde olduklarını,kulübün de sadece futbol oynayanlara değil, her sporcuya hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübükadın basketbol takımı antrenörüAhmet Gürel Alp takımın durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ligde oynadıkları 7 karşılaşmanın 5 tanesini kazanan Gönyeli olarak tek istemedikleri sonucu geçtiğimiz hafta Rauf Denktaş Üniversitesi karşısında aldıklarını belirten Alp, oradaki hatalardan dersler çıkararak daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Sezon sonuna kadar takımlar arasındaki güç farkının kapanabileceğine işaret eden deneyimli antrenör, heyecanlı bir lig geçirdiklerini vurguladı.

ALP: “HATALARDAN DERSLER ÇIKARIP DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ”

“Sezonu geç açtığımız için sezon başındaki maçlarda oyun sistemi ve roller noktasında sıkıntılar yaşadık. Ancak haftalar ilerledikçe kendi oyunumuzu oturttuk ve hep planladığınız sonuçları alarak sahadan ayrıldık” diyen Alp, “İstemediğimiz tek sonucu geçtiğimiz hafta oynadığım Rauf Denktaş Üniversitesi maçında aldık. O maçta yaptığımız hatalardan dersler çıkarıp daha iyi olmak için çalışmalıyız” açıklamasını yaptı.

“GÜÇ FARKI SEZON SONUNA KADAR KAPANABİLİR”

“Ligde UKÜ dışındaki 3 takım GAÜ, RDÜ ve bizim denk güçler gibi görünüyor” diyerek sözlerini sürdüren Alp, “Ancak yine de UKÜ şampiyonluğun mutlak favorisidir diye öngörüde bulunmak hatalı olur. Aradaki güç farkı sezon sonuna kadar kapanabilir” dedi.

Ahmet Gürel Alp sözlerinde şöyle devam etti; “Bence heyecanlı bir lig geçiriyoruz. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Onların yanına genç oyuncular ekleyip takımın ligdeki devamlılığını sağlamak hedefindeyiz.

Bir Gönyelili olarak avlusunda büyüdüğümüz bu kulübün sadece futbol oynayan gençlere değil burada yaşayan her sporcuya hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın basketbol takımını kurarken de bu hedefle yola çıktık.” ifadesini kullandı.