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Alagöz: Parkeye kazanmak için çıkacağız

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Alagöz: Parkeye kazanmak için çıkacağız
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Basketbol Büyük Erkekler Lig'inde bu akşam oynanacak Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ) maçı öncesinde Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) koçu Kadri Alagöz açıklamalarda bulundu.

Kayıpsız rakipleri ile oynayacakları maç öncesinde Kadri Alagöz'ün görüşleri şöyle:

"GAÜ Basketbol Takımı olarak lige giderek ısınıyoruz. Bugün oynayacağımız LAÜ maçına da kazanmak için çıkacağız.

Bu yıl GAÜ olarak maça gelen basketbol severlere, zevkli mücadele eden, hiç maçı bırakmayan bir takım izlettirmek tek amacımız... Bunun için de iyi çalışıyoruz. Gökay hocam ile birlikte haftada 5 idman yaparak oyuncularımızın performanslarını yukarıya çekmek için çalışıyoruz. Yaşadığımız şanssız Alpay ve Arif sakatlıklarımıza rağmen yerlerine oynayan oyuncularımızdan da iyi verim alıyoruz. Rotasyonu genişleterek yola devam edeceğiz. Yarın tüm basketbol severleri Ertuğrul Apakan Spor salonuna bekliyoruz. Kazananın basketbol olacağına inancım tam. Karşı takıma da başarılar dilerim. Bizi izlemeye devam edin.''

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