Alagöz: İnanmak başarmanın yarısıdır

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Basketbol Lig’inde koç Kadri Alagöz yönetiminde oyun ve skor olarak çıkışa geçen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Üniversitesi’ni geçtiğimiz akşam 32 sayı farkla 88 - 56 mağlup etmişti.

Girne Üniversitesi karşısında alınan farklı galibiyet sonrasında Girne Amerikan Üniversitesi koçu Kadri Alagöz şu açıklamaları yaptı:

“Takımımı tebrik ederim. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnanarak, mücadele ederek, sahada savaşarak kazanan tüm oyuncularımın ellerine sağlık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bırakmak yok. Bize büyük coşkuyla destek veren GAÜ taraftarlarına da çok teşekkür ederim.”