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AKSA’dan Engelsiz Yüreklere destek

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AKSA’dan Engelsiz Yüreklere destek

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde spora destek veren AKSA Enerji, büyük başarılara imza atan KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına göğüs sponsoru oldu.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsan Vudalı, AKSA Enerji’ye gösterdikleri duyarlılık ve sağladığı katkı nedeni ile teşekkür ederken, tekerlekli sandalye basketbol takımımızın Türkiye liglerindeki başarı hikayesini aktardı.

Vudalı, “Engellilik her alanda zor bir olay ama engelli sporu yapmak çok daha büyük zorluklar getiriyor. Büyük katkı ve desteklere ihtiyaç vardır. Hedefimiz lider götürdüğümüz 1.Lig’den Süper Lig’e yükselmektir. Bu yüzden gücümüze güç katılması gerekiyordu, en büyük güç AKSA oldu. Gücü ile bize güç kattı. Tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Güçlerimizi birleştirdiğimiz için daha da büyük güç olacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

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