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Akıncı’dan güzel örnek

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Akıncı’dan güzel örnek
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Necati KÜLAHLILAR

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda geçtiğimiz akşam oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 65-57 yenerek 2018 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Koopspor’a, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı vermişti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kupayı Koopspor kaptanı Kemal Taşçı’yı verir vermez ise sporcuların önünden çekilerek, basketbolcuların sevinçlerini doyasıya yaşamalarını sağlamıştı. Ülkemizde yıllarca siyasiler, sporculara kupalarını verdikten sonra sporcuların önünde kalarak, sevinçlerinin önüne geçerek, fotoğraflarda çıkmayı tercih ediyorlardı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise bu konuda siyasiyelere güzel bir örnek oldu.

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