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Akdeniz’de hedef lige adaptasyon

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Kadınlar Ligi’nde ekibi Akdeniz Spor Birliği çalışmalarında 5 ayı geride bıraktı. Koç Tamer Bolat nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Girne ekibi, haftada 3 idman yaparken, hedef lige adaptasyon olarak belirlendi

Akdeniz’de hedef lige adaptasyon

Birçok oyuncusu bu sezon basketbola geri gelen Akdeniz’de hedef bu yıl lige adapte olarak çekirdek kadroyu belirlemek olarak konuldu.

Akdeniz Spor Birliği Kadın Basketbol Takımı Koçu Tamer Bolat, hedeflerinin fair-play çerçevesinde doğru basketbol oynamak olduğunu, iyi bir çalışma temposu içerisinde lige hazırlanmaya devam ettiklerini belirtti.

“Çekirdek kadroyu oluşturmak amacındayız”

Şampiyonluk hedefi gibi bir düşünce ile hareket etmediklerini, hedeflerini ligin başlaması ve diğer takımların performanslarını gördükten sonra netleştireceklerini vurgulayan Bolat, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Basketbolu seven bir grup kadın sporcu bir araya geldi ve bu takım oluştu. Bu bizim için başlangıç yılı, bırakan isimleri maç ortamına motive etmek ve çekirdek kadroyu oluşturmak niyetindeyiz. İleriki dönemlerde daha iddialı bir konuma gelmek için çalışacağız” dedi.

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