Ahmet Sütcü kulüplere ziyaretlerini sürdürüyor

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü’nün, kulüplere ziyaretleri devam ediyor.

Pandemi süreci sonrası basketbol kulüplerinin sıkıntılarını ve geleceğe dönük planları dinlemeye devam eden Sütcü, dün akşam saatlerinde Gönyeli Spor Kulübü yetkilileri ile görüştü.

Toplantıda Gönyeli Spor Kulübü adına başkan Ömer Saykal ve yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Sütcü ve ekibini ağırladı.Gönyeli ekibinin geleceğe yönelik arzularını ve yol haritalarını dinleyen Ahmet Sütcü, kulüpler ile görüşmelerine devam edecek.

Pandemi süreci sonrası basketbol kulüplerinin sıkıntılarını ve geleceğe dönük planları dinlemeye devam eden Sütcü, Soyerspor yetkilileri ile de görüştü. Güzelyurt bölgesi takımlarından Soyerspor’un başkanı Tahir Soyer ve yönetim kurulu üyesi Dr. Cenk Soydan ile bir araya gelen Ahmet Sütcü, verimli bir toplantı geçirdiklerini söyledi.

Ahmet Sütcü ilerleyen günlerde kulüpler ile temaslarına devam edecek.