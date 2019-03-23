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Adım adım Süper Lige

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Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni 69-54 yenerek Süper Lige çıkma yolunda bir adım daha attı

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Adım adım Süper Lige
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi 19. haftasında temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, ligde kalma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni 69-54 yenerek bitime 3 hafta kala Süper Lige çıkma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Girne Amrikan Üniversitesi, Necat Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısında Aydın'a zorlanırken devre, 33-33 berabere tamamlandı. İkinci yarıda oyunda kontrolü ele geçiren Girne Amerikan Üniversitesi farkı açarak maçı 69-54 kazandı. Maçta GAÜ adına Murat Ekşi 41 sayı atarak maçın yıldızı oldu.

GAÜ puanını 34'e çıkararak son 3 haftası kalan ligde Süper Lig için büyük bir avanta elde etti. Ligde bu hafta Girne Amerikan Üniversitesi, 30 Mart Cumartesi günü deplasmanda ikinci sırada yer alan İskenderun ile Süper Ligi garantileme maçına çıkacak.

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