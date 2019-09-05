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12 Dev Adam’dan erken veda

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Türkiye, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya’ya 91-76 yenildi

12 Dev Adam’dan erken veda
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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup oldu.

E Grubu'nda 3 maçta ikinci yenilgisini alan ve grubu 3. sırada bitiren milli takım, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etmek için klasman mücadelesine çıkacak. Grubu 2 galibiyetle bitiren Çekya ise 2. tura yükseldi.

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya)

Türkiye: Wilbekin 5, Melih Mahmutoğlu 14, Cedi Osman 24, Ersan İlyasova 6, Semih Erden 8, Furkan Korkmaz 16, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 1, Metecan Birsen 2, Buğrahan Tuncer

Çekya: Satoransky 11, Hruban 18, Bohacik 15, Kriz 2, Balvin 17, Auda 16, Pumprla 2, Peterka 2, Schilb 8, Sirina

1. Periyot: 16-22

Devre: 35-43

3. Periyot: 60-66

Etiketler; #FİBA #Basketbol
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