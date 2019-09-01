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12 Dev Adam'dan Japonya'ya fark

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı. 12 Dev Adam, Japonya'yı 86-67 yendi

12 Dev Adam'dan Japonya'ya fark
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E Grubu'nda yer alan Türkiye, Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Japonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye A Milli Takım, tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşılaştı.

Türkiye, Japonya maçına Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladı.

MAÇIN ADAMI ERSAN İLYASOVA

A Milli Takım adına Japonya karşısında en etkili performansı Ersan İlyasova sergiledi.

Karşılaşmada 17 sayı üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik performans gösterdi.

Melih Mahmutoğlu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer oyuncularından biri oldu. Millilerin oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 asistle süre aldığı 20 dakikalık bölümde takımını iyi organize etti. Tecrübeli oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altında etkili oldu.

1. Periyot: 28-12

Devre: 47-35

3. Periyot: 67-49 

Sonuç: 86 - 67

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