"Zamların geri alınmaması halinde eylem yapacağız"

HAK-SEN Basın Sekreteri Arif Alasya, zamların geri alınmaması halinde kamu-özel ayırımı yapmadan tüm emekçiler ve paydaş sivil toplum örgütleri ile eylemlilik sürecine gireceklerini kaydetti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), zamların geri alınmasını, Türkiye ile yapılan ekonomik protokollerde TL’nin değer kaybının aylık olarak yansıtılmasını, hayat pahalılığı uygulamasının iki ayda bir yüzdelik esaslı değil eşit bir miktar olarak çalışanlara yansıtılmasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan HAK-SEN Basın Sekreteri Arif Alasya, zamların geri alınmaması halinde kamu-özel ayırımı yapmadan tüm emekçiler ve paydaş sivil toplum örgütleri ile eylemlilik sürecine gireceklerini kaydetti.

Ülkede yaşanan ekonomik krizi 2000’li yılların başlangıcındaki krize benzeten Alasya, o dönemde de alınan önlemlerin yetersiz kaldığını, sendikalar tarafından yapılan eylemlerde başarı sağlanamadığını, güvenin erozyona uğradığını savundu.

Ekonominin, TL’nin değer kaybından veya ithalattan doğacak enflasyon farkından korunamadığını belirten Alasya, “HP uygulaması ile; çalışanın cebine bir nebze su sıkılarak yollarına devam etmektedirler. Bu yılki KKTC bütçesinde öngörülen yıllık artış oranları ilk altı ayda tükenmiştir. Yetersiz olsa da bu ateş, kamu çalışanları için belki ilk altı aylık HP uygulaması ile bir nebze söndürülecek ama ikinci altı ay için bir çare görünmemektedir” ifadelerini kullandı.

“Öte yandan özel sektör, maalesef açlık sınırının altında yaşamaya itilmekte ve adeta ölüme terk edilmektedir” iddiasında bulunan Alaysa şöyle dedi:

“Maliye Bakanı, ilk altı aylık HP oranını dahi çok görmüş ve onu da azaltma düşüncesindedir. Sendikamızın talebi olan ve söz verdiği HP’nin iki ayda bir uygulamasından da vazgeçmiştir. Hükümetlerimiz, yıllardır eşitlik ilkesine aykırı yüzdelik esaslı HP uygulamasından vazgeçerek, çalışanları ve vatandaşı mağdur etmektedir. Özellikle devlet çalışanlarının maaşları arasındaki fark her HP uygulamasında açılmaktadır. Sendikamız HAKSEN, hayat pahalılığının tüm çalışanlara eşit dağıtılmasını talep etmektedir” dedi.