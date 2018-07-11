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Zamlar halkı fakirleştirdi

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Zamlar halkı fakirleştirdi
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Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, son yapılan zamların halkı fakirleştirdiğini, “özellikle özel sektör çalışanlarının boynuna adeta ip doladığını” kaydetti.
Çaluda, “HÜR-İŞ Federasyonu olarak son yapılan zamları kabul etmediğimiz gibi geri alınması için de her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.
Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yazılı açıklamasında, halk dövizin yükselişinin şokunu henüz atlatamamışken, hükümetin bu duruma çare üretmek yerine vatandaşın boynuna daha fazla yük bindirme anlayışı içerisinde olduğunu savundu ve “Bu artık bardağı taşırmıştır” dedi.
Çaluda, “hükümetin, Kıbrıs Türk halkına hizmet değil eziyet verdiği” görüşünü ifade etti. 

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