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"Yeni yılda dayanışma ve işbirliğini artırmalıyız"

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"Yeni yılda dayanışma ve işbirliğini artırmalıyız"
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yaşanan zorlukların gün geçtikçe arttığını, bu nedenle dayanışma ve işbirliğini artırmak gerektiğini söyledi.
Turgay Deniz, yeni yıl vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Yaşadığımız zorluklar giderek artmaktadır. Bunun bilinciyle aramızdaki dayanışma ve işbirliğini artırmak, refah kadar zorlukları da paylaşmasını bilmek ve geleceğin ancak bu şekilde kurulabileceği anlayışı ile hareket etmek gerekmektedir” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bölge gerçeklerine dayalı, Kıbrıs Türk halkının potansiyelini yansıtacak politikalar izlenmesi halinde sorunların aşılabileceğini kaydeden Deniz, “Kıbrıs Türk halkı, kendi gücüne güvenerek, Türkiye’nin etkin desteğinin her zaman yanımızda olduğunu bilerek ve bu desteği de etkin bir şekilde kullanmanın yolunu bularak hareket ederse bugünkünden daha iyi koşullarda çalışmak ve yaşamak olanağına kavuşacaktır” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhuriyeti’ne bugüne kadar verdiği destek için teşekkür eden KTTO Başkanı Deniz, 2019 yılının 2018 yılından daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

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