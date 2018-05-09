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"Yasal çalışmaların yıllardır bekletilmesi kabul edilemez"

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"Yasal çalışmaların yıllardır bekletilmesi kabul edilemez"
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 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hayati öneme sahip olan ve birçok emek harcanarak hazırlanan yasal çalışmaların yıllarca Merkezi Mevzuat Dairesi’nde beklemesini eleştirdi.
Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, yöneticilerin yapılması gerekenleri biliyor olmasına rağmen, kaplumbağa hızında hareket ettiklerini savunarak, özellikle çevreyle ilgili konular olmak üzere birçok tüzük çalışmasının yıllardır Merkezi Mevzuat Dairesi’nde beklediğini, daire yetkililerinin ise bu aksaklığı personel eksikliği mazeretiyle açıklamaya çalıştığını kaydetti.
Gürcafer açıklamasında şunları da belirtti:
“Ancak gerçek farklıdır. Gerçek, bu yapı ile düşünceler ve projelerin hayat bulmasının hayalden öteye geçememesidir. Eğer birçok emek harcanarak hazırlanan bir tüzük iki yılda bir daireden çıkamıyorsa, dünyada yer edinmekten veya kendi kendine yeten bir sosyoekonomik yapıya sahip olmaktan bahsetmeye hakkımız olamaz.”

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