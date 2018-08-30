“Yangını toplumsal birliktelikle söndürelim ”

Türk Lirasının değer kaybı ile yaşanan ekonomik kriz tüm kesimlerde kendini hissettirmeye devam ederken Emekli Polisler Derneği dün yaşanan süreçle ilgili değerlendirmesinde sendikal eylemlere atıfta bulunularak ‘tek başına kurtuluş olamayacağı, parça parça çözüm talepleriyle yangının sönmek bir yana daha da alevleneceği ’ uyarısında bulundu.

Emekli Polisler Derneği adına Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, basına gönderdiği yazılı açıklamada; ülkede tedavülde bulunan para birimi olan Türk Lirasının aşırı değer kaybı ile başlayan krizin giderek tüm kesimleri olumsuz etkilemeye başladığına, krize karşı alınacak önlemler de hükümetlerin ve sivil toplumun yetersiz kaldığına işaret ederek gelinen noktada yangının toplumsal birliktelikle çözülebileceğine vurgu yaptı.

El birliği ve dayanışma ile kısmen de olsa yangının söndürülebileceği gerçeği ortada iken bazı kesimlerin bunu görmeyerek “ ben nasıl kurtulurum ” hevesi ile ayni gemide olunduğunun unutulduğuna değinen Çırakoğlu, geçmiş yıllarda kişilere veya zümrelere göre çıkarılan yasalarla çalışanların kamplaştırıldığını, kimilerinin ek mesai yaparken kimlerinin yapamadığını, sendikalı olup da grev yapabilenlerin olmayanlara göre daha fazla haklar elde edebildiğini anımsattı.

EPD Başkanı Çırakoğlu yaşanan krizden çıkış olarak şu öneride bulundu:

“ Gelinen aşamada mevcut hükümetin öncülüğünde tüm siyasi partiler, sendikalar ve ilgili sivil toplum örgütlerinin eşit ve adil kararlar alarak derhal yürürlüğe koyması ve bu kararların takibinin acımasız olarak uygulanması gerekiyor. Aksi takdirde grevlerle, iş yavaşlatmalarıyla veya sokaklara dökülmekle bu yangın söndürülemez ” Lha