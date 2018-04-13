"Üst kademe yöneticiliği konusunda daha kapsamlı bir yasa yapılmalı"

Memur-Sen, Üst Kademe Yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanması, değişiklik yasa tasarısının mevcut hali ile uygun olmadığını, konuyla ilgili daha kapsamlı bir yasa hazırlanması gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı açıklamada, dün Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıyı, “oluşturuluş biçimi ve sağlıklı bir görüş alış-verişi ortamından yoksun olması” nedeniyle terk ettiklerini ve görüşlerini yazılı olarak beyan ettiklerini belirtti.

Komitenin gerçekten katılımcıların görüşlerini almak istemesi halinde konuyu 2 veya daha fazla güne bölerek daha verimli bir toplantı ortamı sağlayabileceğini kaydeden Mındıkoğlu, bu nedenlerle görüşlerini yazılı belirttiklerini ve yasa tasarısının noksanlıklar yüzünden geri çekilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Mındıkoğlu, müşavirlerin maliyeye yük getirmesi ve çalışmadan ücret almalarının kamuoyunda huzursuzluğa neden olduğunu savunarak, ancak bu yasa tasarısının huzursuzluğu ortadan kaldırmadığı gibi kamuda 120’ye yakın müşavirin de müşavirliğe devam edeceğini ileri sürdü.

İlgili yasanın gerekçesi ile yapılmak istenen değişikliğin birbirini tutmadığını savunan Mındıkoğlu, bu konunun bir bütün olarak ve üzerinde çok iyi çalışılarak, özellikle tüm ilgili kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanacak bir kamu reformu ile düzenlenebileceğine inandıklarını belirtti.

Mındıkoğlu, “Tasarı ne var olan müşavirliği ortadan kaldıracak, ne de maliyeye rahatlama getirecek” dedi.

Mındıkoğlu, yasa tasarısının geri çekilmesini ve daha kapsamlı bir tasarı hazırlanması gerektiğini kaydett