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Ticaret Odası, Rum yönetiminin sınır geçişlerdeki uygulamasından endişeli

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Ticaret Odası, Rum yönetiminin sınır geçişlerdeki uygulamasından endişeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararla, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki  geçişlerin daha sıkı bir şekilde kontrol altına alınacağı ve Güney’deki limanlardan adaya giriş yapan yabancıların Kuzey’e geçişlerini engellemek amacıyla önlemler alınacağının anlaşıldığını belirterek, bunu endişe ile karşıladıklarını belirtti.

KTTO’dan yapılan açıklamada, “Karşılıklı geçişlerin yoğunlaşması iki halkın yakınlaşmasını, kişisel ilişkilerin gelişmesini ve bazı hallerde ortak girişimlerin gündeme gelmesini de olumlu şekilde etkilemektedir. Kıbrıs sorununa acil ve kapsamlı çözüm bulma çabalarının başarıya ulaşamadığı koşullarda bu tür ilişkilerin gelişmesini engellemeye yol açacak uygulamalar, sadece iki taraf arasındaki ticareti olumsuz şekilde etkilemekle kalmayacak, iki halktan kişilerin temaslarına kısıtlama getirerek karşılıklı anlayış ve işbirliği ruhunun gelişmesine de sekte vuracak; kapsamlı çözüm arayışlarını zorlaştıracaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasa bile Ada’da yaşayan iki halkın daha fazla temas ve işbirliği içinde olmasının yararlarına inanmaktadır. Özellikle ticari temas ve işbirliklerinin geliştirilmesi karşılıklı güveni artıracak ve kapsamlı çözüm bulma çabalarına yardımcı olacaktır. Çözümsüzlük koşullarında bile olsa iki halkın yaşam kalitesini artırmanın çözüm arayışlarına destek olacağı unutulmamalıdır.”

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