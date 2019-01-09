"Tarım politikaları günlük belirlenmemeli"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, mesaj yayımlayarak tarımsal eğitimin 173. yıldönümünü kutladı.

Kelle mesajında, bugün tarımsal eğitimin ülkede sadece üniversitelerin fakültelerinde ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nin öncülüğünde yapılmakta olduğunu belirterek, ilköğretim, orta öğretim ve lisans düzeyinde tarım eğitiminin önemine dikkat çekti.

Kelle, tarımsal eğitimin, tarıma dayalı bölge ve yörelerde zorunlu dersler içerisinde yer alması, merkez bölgelerde ise seçmeli dersler içerisinde tarımsal içerikli derslerin alternatif olarak sunulması gerektiğini kaydetti.

Orta öğretimde tarım meslek liselerinin sayıları arttırılarak, bu liselerde eğitim alan öğrencilerin, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri fakültelerine girişlerinin avantajlı hale getirilmesi

gerektiğini belerten Kelle, ülkede tarımsal politikalar belirlenirken doğru tespitlerle yola çıkıp doğru çözümleri ortaya koymanın önemine dikkat çekti.

Tarım politikalarının günlük belirlendiği eleştirisinde bulunan Kelle, tarım sektörünün 2019 yılında sıkıntılı günler yaşayacağının belirtilerinin görüldüğünü kaydetti.

Kelle, çiftçinin kuraklık tazminatları, üreticilerin doğrudan gelir desteği ve akaryakıt hak edişleri ile ilgili ortada hiçbir hareketin olmadığını da sözlerine ekledi.