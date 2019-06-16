 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı
15 0
Şampiyon Hamitköy Masterleri
Şampiyon Hamitköy Masterleri
43 0
 
Dünya Kupası Ukrayna'nın
Dünya Kupası Ukrayna'nın
11 0
BMW M8'ler tanıtıldı
BMW M8'ler tanıtıldı
17 0
Koral Bozkurt güven tazeledi
Koral Bozkurt güven tazeledi
125 0
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
20 0
41 0
banner82

“Süte yapılan zam imalatçıyı zor durumda bırakacak”

banner27

banner315
“Süte yapılan zam imalatçıyı zor durumda bırakacak”
banner267

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, çiğ inek sütüne yapılan zammı eleştirerek, bu zammın imalatçıyı güç durumda bırakacağını savundu.

SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, 16 Haziran itibarı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çiğ inek sütüne yapılan 30 kuruşluk zammına, senenin bereketli gelmesinin bile engel olmadığını ifade etti.

Zammın, imalatçının çok sıkıntı geçirmekte olduğu bu dönemi maalesef daha zorluklarla karşılaşmasına neden olacağını savunan Başlar, “Bu zam imalatçıyı güç durumda bırakacak. Şimdiki şartlarda dahi Türkiye pazarına mal satamazken, piyasamızın kapanacak olması bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Başlar açıklamasında şunları da ifade etti:

“Tüm imalatçıların fabrika anahtarlarını Tarık Bakanlığı’na teslim etmeye gidebileceğini üstüne basa basa belirtmek isterim. İnşallah bu hatalı karardan en erken zamanda vazgeçilir veya düzeltilmiş olmasını ümit ederim.

Ülkemizin ihracat kısmında iyi bir yeri olan süt ürünleri artık bir hayal olacak. Teenni etmediğimiz süt ürünleri ithalatının da ters yönde artması olacağını üzüntü ile belirtmek isterim.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.