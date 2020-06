Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, Dünya Çevre Günü nedeni ile inşaat sektörü özelinde önemli mesajlar vererek “Sürdürülebilir bir gelecek, çevreye duyarlı bir sektör ile mümkün” dedi

Kıbrıs’ın 35 yıllık öncü inşaat şirketi Kıbrıs Devlopments’in Direktörü Çağatay Özbirim, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle faaliyet gösterdikleri inşaat sektörü özelinde önemli mesajlar verdi. Gerek kurumsal, gerekse bireysel olarak yüksek düzeyde çevre bilincine sahip olmanın önemine değinen Özbirim, inşaat sektörü özelinde de sürdürülebilir bir geleceğin çevreye duyarlı bir sektör ile mümkün olduğunun altını çizdi. Yaşam alanları inşa ederken çevreye zararı azaltacak şekilde, hem doku olarak çevreye uyumlu, hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliğini koruyacak bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğine inandığını belirten Özbirim, ülkemizde inşaat sektörü özelinde zorunlu olan standartların yetersizliğine de vurgu yaptı.

Kıbrıs Developments olarak çevre duyarlılığını ve sürdürülebilirliği en önemli yapı taşları arasına koyan bir şirket olarak iyi bir kurumsal vatandaşlık örneği sergileme çabasında olduklarını belirten Özbirim, sadece ülkemizdeki standartları uygulamakla kalmadıklarını, yanı sıra dünyadaki standartları baz alarak projelerini hayata geçirdiklerini belirtti. Ülkemizde de sürdürülebilir çevre bilinci ile 35 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Özbirim, her bireyin ve her kurumun kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak ülkemizdeki inşaat ve gayrimenkul sektörüne kazandırdıklarına ilişkin şunları söyledi: ““Bizler Kıbrıs Developments olarak sektördeki toplu konut anlayışına çevreci uygulamalarla yeni bir soluk getirme çabasındayız. Her zaman söylediğim gibi yeşil binalar yapmak sektör olarak geleceğe borcumuzdur diye düşünüyorum. Örneğin Milos Park Homes projemizde yaşları 50 yaşından büyük 350 adet ağaç sahada korunarak site planı oluşturulmuştu. Projemiz bu noktada hem sektöre örnek olmuş, hem Türkiye'de Sign of the City Awards Jüri Özel Ödülü kazanmış, hem de Kıbrıs'ta o yıl PropertyNC ödül töreninde en çok ödül kazanan proje olmuştu. Hayata geçirdiğimiz her projemizde çıtayı yükseltme, daha iyisini sunma odağında olduğumuzdan dolayı, ülkemizdeki standartlara ek olarak 1990 yılında İngiltere'de BRE tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi olan BREEAM sertifikasına başvurarak tüm kriterleri Kıbrıs Town Houses projemizde başarı ile uyguladık. BREEAM sertifikası sürdürülebilirlik temelinde uluslararası bir standarttır.”

BREEAM sayesinde Kıbrıs Town Houses projesinde %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu yakalayarak sürdürülebilir yapılar inşa ettiklerini vurgulayan Özbirim, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign Of the City Awards tarafından devam eden projelerde “En Yeşil Bina” ödülünü alarak çevreci yaklaşımlarını tescillemiş olduklarını da örnek gösterdi. Özbirim, “Halen inşaat aşamasında olan bir diğer projemiz Natura’da da yine BREEAM sertifikasyon programı ile elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi hem tasarımda hem uygulamada kullanarak önceki iki projemizin üzerine ekleyerek daha da geliştirdik. Çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi olarak adını Natura koyduğumuz projemiz de bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ölçek olarak en küçük ama içerik ve yapı kalitesi olarak en nitelikli projemiz. Bu projemiz de geçtiğimiz yıl Sign of the City Ödülleri’nde En İyi Konut dalında Premium Proje ünvanını elde etmişti” dedi.

“Çevreci uygulamalar için teşvik verilmesi önemli”

Özbirim, yasaların, zorunlu standartların önemli olduğu kadar çevreci uygulamalar için teşviklerin de önemli olduğunu vurguladı. Özbirim, “Örneğin toplu konut projelerinde katı atık ayrıştırma yatırımı için teşvik verilmesi ile bu uygulamaların toplu konutlarda süreç içerisinde standart haline gelmesi de çevreye büyük bir katkı niteliği taşıyacaktır. Bunun gibi birçok çevreci yaklaşımı projelerde standart haline getirebilmek hem sektöre değer katacak, hem de ülkemize katma değer sağlayacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesi ile gerek kamu otoritelerinin gerekse tüm inşaat sektörünün dayanışma içerisinde, daha çevreci bir yaklaşımla hareket etmesini, örnek gösterilecek çevreci uygulamalar hayata geçirilmesini temenni ederim” dedi.