"Seçim öncesi verilen sözler yerine getirilmeli"

Hür-İş Federasyonu, hükümeti dar ve sabit gelirliyi, asgari ücretliyi, yoksulu, ekonomik gerçekleri görerek halkın yaşamını etkileyen bu olumsuz tabloyu düzeltmeye çağırarak seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesini önerdi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı açıklamada, hala genel seçimlerin sarhoşluğunu yaşayan halkın, yeni bir seçim hazırlığında olduğunu anımsatarak, yetkililerin ise seçimleri nasıl kazanacaklarını düşündüklerini söyledi.

Çaluda, hükümetin icraatlarının şovdan ileriye gitmediğini savunarak, “Geçtiğimiz günlerde müşavirler ile ilgili geçirilen yasanın ne getirdiği ve ne götürdüğü meydanda. Halkı düşünen yok” dedi.

1 Mayıs Emekçilerin gününü sendikalardan daha fazla mesajla kutlayan yetkililerin bir gün sonra, yüklü zamlarla başta emekçi işçiler, asgari ücretli ve halkı zam denizinde boğduğunu savunan Çaluda, “Yabancı para birimleri karşısında değer kaybeden Türk Lirasının, fiyat indekslerinde getirdiği yükselişler, enflasyon ile yaşanan artışlar ve bugün akaryakıt ile elektriğe getirilen zamlar halkımızı, işçimizi, çiftçimizi, esnafımızı, hayvancımızı, narenciyecimizi ipotek altına almıştır” dedi.