“Rum’u beklemeye gerek yok”

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, yeni yılın KKTC’nin tanınma yılı olacağına inanç belirtti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının 50 yılını çalan, siyasi eşitliğe ve ayrı iki egemen devlete dayalı bir çözüme yanaşmayacağı kesin olan Rum'u beklemeye gerek olmadığını belirtti.

Bora yeni yıl mesajında, “ 50 yıldır BM’nin haklı ve masumdan yana tavır almadığına ve Rum’un da uluslararası hukuka aykırı olarak AB ile bütünleştikten sonra çözüme yanaşmadığına ve yanaşmayacağına göre, bizler de Anavatanımızla daha çok ortak projelere yönelerek, çözümü bekleyerek zaman kaybetmeyelim” dedi.

Türkiye ile birlikte, hiç geriye dönüp bakmadan içteki sorunlara çareler yaratmanın elde olduğunu kaydeden Bora, içteki bazı küçük meseleleri büyüterek halkın huzurunu bozmaya gerek olmadığını vurguladı.

“Karşı toplumun nüfusunu dikkate almayarak hükümetimizin verdiği vatandaşlıkları sorun yapmak doğru olmadığı gibi haklı bir nedeni de yoktur” diyen Bora, Güney'deki idarenin gayri meşru bir idare olduğu ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil etmediği gerçeğinin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan küçük çıkar gruplarına aldırmadan gençlerimizi de yanımıza alarak Kıbrıs’ın yaşanmış gerçeklerini anlatarak Atatürk'ün çizdiği bağımsızlık yolunda yürümeye devam edelim” diyen Bora, yeni yılın KKTC’nin tanınma yılı olacağına inanç belirtti ve Türk Ulusu ile O’nun kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının yeni yılını kutladı.



