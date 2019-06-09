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“Polisteki mafya bağlantıları araştırılmalı”

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Bağımsızlık Yolu, polisin üst kademesi içinde mafya, uyuşturucu ve soygun bağlantılarının araştırılması gerektiğini belirtti

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“Polisteki mafya bağlantıları araştırılmalı”
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Bağımsızlık Yolu, kuyumcu soyguncusu iki kişinin ülkeyi gezdikten sonra Ercan Havalimanı’ndan uçup gittiği iddiaları üzerine, Polis Genel Müdürlüğü’ne eleştirilerde bulundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, “polisin üst kademesi içinde mafya, uyuşturucu ve soygun bağlantılarının araştırılması gerektiğini” iddia etti.

Bu olayın ilk olmadığını kaydeden Rahvancıoğlu, Kooperatif Merkez Bankası soyguncuları ve Afrika gazetesi saldırılarındaki 9 kişinin de bulunamadığını belirtti.

“Hiç kuşkusuz memleketi bilmeyen birisi buraları uçsuz bucaksız dağlar, bitimsiz ovalar ve geçilmez ormanlarla kaplı bir diyar zannedecektir. Oysa memleket avuç içi kadar yer” diyen Rahvancıoğlu, polisin FETÖ’cü avında ustalaştığını, Başbakanlık bahçe kapısını kıranları şıp diye bulabildiğini savundu.

Rahvancıoğlu, polisi eleştirip hayıflananların başında “hükümetten düşmenin acısı ile yeniden radikalleşen CTP-TDP tabanının olduğunu gördüklerini” belirterek eski Başbakan Tufan Erhürman’ın polisle ilgili bazı açıklamalarını da eleştirdi.

“Avuç içi kadar memlekette binlerce polisin iki hırsızı bulamaması ve bunun beceriksizlik olduğu savının inandırıcı olmadığını, bunun ancak bilerek, isteyerek ve taammüden yapılabilecek bir ihmal olduğunu” iddia eden Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, polisin üst kademesiyle ilgili bağlantıların araştırılmasını istedi.

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