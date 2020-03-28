“Özel sektör cezalandırıldı”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Asbaşkanı Meriç Erülkü,özel sektörün sanki covid-19’u ülkeye getirmiş gibi cezalandırıldığını vurguladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Asbaşkanı Meriç Erülkü, Genç TV’de Nazar Erişkin’in programında hükümetin açıkladığı Ekonomik Tedbirler Paketi’ni değerlendirdi.

Erülkü, özel sektörün sanki covid-19’u ülkeye getirmiş gibi cezalandırıldığını vurguladı.

Erülkü’nün açıklamalarından satır başlıklar şöyle:

“Devlet piyasadan parayı çekerek, memurun ve emeklinin maaşından kesinti yaparak, kendi harcamalarını kısma yoluna giderek bu krizi atlatabileceğini düşünüyor. Aslında ülkedeki para dolaşımını engellemişlerdir. Bu yapılabilecek en büyük yanlıştır.Bir de çok büyük bir ırkçılık yapılarak, ülkemizde yoğun bir şekilde işgücüne katkıda bulan, sayıları 30-40 bin civarında olan 3. Dünya vatandaşları ayrıca cezalandırıyor.KKTC’de çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunun ülkemizden ayrılmış olduğunu gören hükümet, Türkiye vatandaşlarına 1500 TL ödeme yapmaya ancak ülkeden ayrılamayan 3. Dünya ülkeleri vatandaşlarına yapmamaya karar verdi. Bu insanların şu anda açlık sınırında olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Bu ülkemizde çok ciddi bir sosyal sorun haline gelebilir.

Bu ülkeyi Merkez Bankası ve Bankalar Birliği mi yönetiyor? Sayın Başbakan bunu açıklamalıdır. Bankalar bu tedbirlerin dışında tutulmuştur. Bu konuda çok basit bir önlem önereyim. Acilen Meclisi toplasınlar, Faiz Yasası’nı en sert önlemlerle çıkarsınlar. Faizlere kısıtlama getirsinler”