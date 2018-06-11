banner107
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
34 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
245 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
103 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
71 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
169 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
50 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
29 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
533 0
banner82
banner147

Ortopedik Özürlüler Derneği adaylardan taleplerini açıkladı

banner27

Ortopedik Özürlüler Derneği adaylardan taleplerini açıkladı
banner137

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 24 Haziran’da seçilecek belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinden engellilerin haklarına yönelik bazı taleplerde bulundu.

Dernek Başkanı Günay Kibrit yaptığı yazılı açıklamada, toplumun büyük bir kesimini direkt olarak etkileyen engellilik kavramının sadece bireylere bağlı olmadığının artık kabul edilmesi ve aslında toplumun geriye kalanları tarafından konulan engeller ve bariyerler nedeniyle oluştuğunun bilincine ve farkındalığına varılması gerektiğini kaydetti.

Kibrit, “Bu beklenti içerisinde olan biz engellilerin insan haklarından kaynaklanan haklarının tam ve eşit olarak teslim edilmesi, fiziksel altyapıların evrensel tasarım ilkelerine göre dizayn edilmesi, çağdaş belediyecilik anlayışına göre tüm belde halkına beledi hizmetlerinin eşit bir şekilde kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden sunulmasını talep etmekteyiz. Sanırım bu taleplerimiz en doğal insan hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

Geçmiş milletvekilliği seçiminde tekerlekli sandalye kullanan üyelerinin isim ve adres bilgileri YSK’ya iletildiği halde, tedbir alınmadığı için birçoğunun oy kullanamadığını kaydeden Kibrit, 24 Haziran’da gerekli tedbirlerin alınarak engelli üyelerinin de iradelerinin sandığa yansıtılması temennisinde bulundu.

Kibrit, seçime katılacak olan tüm belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.