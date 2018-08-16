Narenciye sektörü destek bekliyor

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) , hükümetin aldığı ekonomik tedbirler yanında üretimin devam edebilmesi için tarımda kullanılan elektrik desteğinin arttırılması ve KDV’nin de yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini açıkladı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yaptı yazılı açıklamada, pahalılığı yenmenin tek çaresinin üretim olduğunu vurgulayarak, üretimi artırmanın sulu tarımla mümkün olacağım görüşünü belirtti.

Tarımdaki şikayetlerin başında elektriğe yapılan yaklaşık yüzde 50 zam ile yüzde 10 oranındaki KDV’nin geldiğini ifade eden Akçın, bir su kuyusunun çalıştırılmasının aylık elektrik maliyetinin 20 bin TL olduğunu, buna 2 bin TL de KDV ödendiğini kaydetti.

Kimyevi gübre ve zirai ilaçların yüzde 100 oranında pahalandığını belirten Akçın, bunların da satışının döviz artışı nedeniyle durdurulduğunu ileri sürdü