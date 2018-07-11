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Memura yapılan artış cebine girmeden zamlarla geri alındı

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Memura yapılan artış cebine girmeden zamlarla geri alındı
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası memura ay sonu yansıtılacak olan hayat pahalılığı ödeneğinin daha cebine girmeden yapılan zamlarla geri alındığını,  ödeneğin hedefine ulaşmadığını, bilakis memurun daha da fakirleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Türk lirasının yaşadığı değer kaybıyla birlikte elektrikten akaryakıta yansıyan zamlarla halkın tüm kesimi, özellikle asgari ücretle çalışanların boğuşarak ezilmeye mahkûm ve esir edildiğini belirten sendika “Şüphesiz ülke gerçekleriyle örtüşmeyen asgari ücret elzem olarak insanca yaşayabilecek seviyede artış yapılarak yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“ZAMLAR GERİ ALINMALI YOKSA HALK SOKAĞA İNER”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgeçmen yazılı açıklamasında, hükümetin zamlar konusunu derhal masaya yatırarak gözden geçirmesi ve geri alarak hükümet olma iradesini halka göstermesi gerektiğini ifade etti. Özgeçmen, aksi halde yükselen döviz karşısında peşi sıra gelen zamları sıralayıp onaylamakla hükümetin tasdik memurluğundan farklı olmayacağını ileri sürdü.

Hükümeti kendini ve halkı bu esaretten kurtarmaya davet eden Özgeçmen, “Son yapılan zamları geri almalarını bir kez daha talep ediyoruz. Aksi halde bu halk sokağa iner bu zammı size iade eder” dedi.


Kaynak: TAK
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