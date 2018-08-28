Mec-Sen süresiz grev kararı aldı

Meclis Çalışanları Sendikası (Mec-Sen), “dövizin yükselmesi neticesinde yaşananlara tepki göstermek, zamların geri alınmasını talep etmek ve birlik mücadele amacıyla” süresiz grev kararı aldı.

Grev Pazartesi gününden itibaren saat 09:00’da Cumhuriyet Meclisi önünde başlatılacak.

Mec-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, gelinen aşamada şu ana kadar alınmaya çalışılan hiç bir önlemin, gerek devlette gerekse özel sektörde çalışan kesimin en az zararla bu süreçten çıkmasını sağlayacak düzeyde olmadığı belirtildi ve “Beklentimiz, özellikle çalışanların alım gücünü arttırmaya yönelik girişimler iken, gelinen aşamada devletin kemer sıkma politikası uygulayarak krizi sadece çalışanların fedakarlıkları ile atlatmaya çalışmak istemesi kabul edilemez bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik krizden en fazla etkilenenin döviz ile bankalara borcu olan vatandaşların sorunlarına hükümetin duyarsızlığı olduğu, bu konuda hiç bir somut adım atmadığı savunulan açıklamada, “Bütün bu gelişmelere ve krize rağmen, akaryakıta yapılan son zam ise bardağı taşıran son damla olmuştur” ifadeleri yer aldı.