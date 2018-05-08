banner107
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
128 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
22 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
184 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
184 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
20 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
86 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
359 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
595 0
banner82
banner147

KTOEÖS'ten liderlere “Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapın”

banner27

KTOEÖS “Sayın Anastasiadis’ten, Sayın Akıncı’nın yarattığı çözüm ve barış fırsatının bir daha ele geçemeyeceğini düşünerek hareket etmesini, iki liderin de adamızın kalıcı bölünmesi sorumsuzluğu, savaş tamtamları, şovenizmi besleyecek tutumlar yerine tarihi dönemde Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapmalarını, bir kez daha mazeretler sıralamak yerine fırsatı kaçırmamalarını talep ediyoruz”

KTOEÖS'ten liderlere “Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapın”
banner137

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), liderlere  “Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapın” çağrısı yaptı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, durağanlaşan ve tıkanan çözüm çabalarına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’e Guterres çerçevesini ön koşulsuz kabul edip stratejik bir paket anlaşması olarak ilan ederek birlikte çalışmaya davet etmesinin yitirilen bir fırsatı yeniden yakalama şansı yarattığını ifade etti.

Eylem, görüşmelerin başında BM Genel Sekreteri tarafından sunulan Guterres Çerçevesi’nin, Crans-Montana’da tüm taraflarca kabul edilen çözüm için yol haritası olduğunu belirtti.

Eylem, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis’e çağrısını desteklediklerini belirterek, “Sayın Akıncı’nın çağrısına açık ve net bir şekilde olumlu yanıt verilmesi ve eksik olan siyasi iradenin net şekilde Kıbrıslıların çıkarına ortaya konulması ve böylelikle Guterres çerçevesi temelinde müzakerelerin kısa sürede sonuca vardırılacak şekilde başlaması için biz de çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sayın Anastasiadis’ten, Sayın Akıncı’nın yarattığı çözüm ve barış fırsatının bir daha ele geçemeyeceğini düşünerek hareket etmesini, iki liderin de adamızın kalıcı bölünmesi sorumsuzluğu, savaş tamtamları, şovenizmi besleyecek tutumlar yerine tarihi dönemde Kıbrıs’ı birleştirecek cesaret ve liderliği yapmalarını, bir kez daha mazeretler sıralamak yerine fırsatı kaçırmamalarını talep ediyoruz” diyen Eylem, Kıbrıs’ta yegane çözümün birleşik federal Kıbrıs olduğunu da sözlerine ekledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.