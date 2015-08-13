KTAMS 'Sayıştaylıkça İyi İdare Yasasını aykırı şekilde dosyada bekletiyor'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Personel Dairesi tarafından kademe ilerlemesi verilen bazı memurların resmi talep yazılarının Sayıştaylıkça İyi İdare Yasasına aykırı şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Personel Dairesi tarafından kademe ilerlemesi verilen bazı memurların resmi talep yazılarının Sayıştaylıkça İyi İdare Yasasına aykırı şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden dosyada bekletildiğini iddia etti.

KTAMS yetkilileri, bugün Sayıştaylık önünde basın açıklaması yaptı. KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın ile sendika yetkili ve üyeleri, basın açıklaması öncesinde hayatını kaybeden Dr. Zerrin Akalın için saygı duruşunda bulundu.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Sendika açıklamasının okunması öncesi yaptığı konuşmada, ülkedeki anayasal kurumların iktidar boşluğu nedeniyle kendilerini cumhuriyetin kralı olarak gördüğünü söyledi.

Sayıştaylığın yetkisi olmayan konulara müdahale ettiğini, bir çalışanın hakkını almasını engellediğini söyleyen Kaptan Sayıştay Başkanı ve ekibini şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Kaptan’ın konuşmasının ardından KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın basın açıklamasını okudu.

“SAYIŞTAYLIK YETKİSİZ İŞLEM YAPIYOR”

Sayıştaylık kurumunun 18/1978 sayılı yasa ile kurulduğu ve görev ve yetkilerinin bu yasada tanımlandığı hatırlatılan açıklamada, “Sayıştaylık yasa ile görev ve yetkileri tanımlanmasına karşın maalesef son dönemde yasada kendisine verilmeyen görev ve yetkileri de yerine getirmeye çalışmakta ve kamu görevlilerini mağdur etmektedir” denildi.

Açıklamada 47/2010, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 15. maddesi uyarınca kamu görevlisinin aldığı diplomanın kadro göreviyle ilgili olup olmadığının uygunluk bildiriminin Personel Dairesine ait olduğu halde Mahkemeler kadrosunda çalışan ve Personel Dairesi tarafından kademe ilerlemesi verilen Mahkeme Memuru ve Tebliğ ve İcra Memuru üyelerinin resmi talep yazılarının Sayıştaylıkça İyi İdare Yasasına aykırı şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden dosyada bekletildiği ifade edildi.

“Yasalar çerçevesinde hareket etmesi gereken bağımsız bir kuruluş olan Sayıştaylığın bu derece yasalara aykırı hareket etmesi kesinlikle kabul edilebilir olmayıp bu durum Sayıştaylığın yetkisi dışında hareket etmesidir” denilen açıklamada KTAMS’ın mağduriyet yaşayan kamu görevlilerinin hakkını sonuna kadar arayacağı ve konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi.