KTAMS, Özersay'ı kınadı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz” şeklindeki açıklamasını şiddetle kınayan KTAMS, böylesi zor bir dönemde sadece çalışanlardan, emeklilerden ve dar gelirli vatandaşlardan fedakarlık beklemenin ve ücretlerinden kesinti yapmanın büyük bir adaletsizlik ve insafsızlık olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz” şeklindeki açıklamasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bengihan yazılı açıklamasında, böylesi zor bir dönemde sadece çalışanlardan, emeklilerden ve dar gelirli vatandaşlardan fedakarlık beklemenin ve ücretlerinden kesinti yapmanın büyük bir adaletsizlik ve insafsızlık olduğunu vurguladı.

Bengihan, zaten ekonomik yönden çok zor durumda olan bu kesimlerin, “korona virüs salgınına karşı nasıl ayakta kalabiliriz” diye mücadele ettiğini ifade ederek, hükümetin aldığı “adaletsiz ve insafsız” ekonomik tedbirlerin yarattığı baskının da toplumun korona virüs salgını kaygısının önüne geçtiğini kaydetti.

Dünyadaki diğer ülkelere bakıldığında, korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışanlara, emeklililere ve dar gelirlilere ek maddi ve manevi destek yapılırken, KKTC’de hükümetin tersi bir şekilde bu kesimlerden kesinti yapması ve fedakarlık beklemesinin manidar olduğuna işaret eden Bengihan, Kudret Özersay ve hükümet üyelerine şöyle seslendi:

“Çalışanların, emeklilerin ve dar gelirlilerin bankalara ve kredi kartlarına olan borçlarını kendileri karşılayacaksa, herkesin para ve mal varlığını eşitleyecekse, ülkedeki bankaları hortumlayarak batmasına sebep olanlardan hesap soracaksa, otel patronlarının devlete olan borçlarını tahsil edecekse, temel tüketim maddelerinde indirime gidilecekse, ülkenin sağladığı teşvik ve muafiyetlerle KKTC devletinden daha zengin olan iş insanlarından da eşit olacak şekilde kesinti yapacaksa, işte o zaman ‘Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliz’ söylemini gündeme taşıyabilir. Aksi takdirde bu şekilde felaket tellallığı yapmak toplumu gergin ve huzursuz etmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyecektir.”