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"Krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işyerlerine caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalı"

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"Krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işyerlerine caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalı"
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı vatandaşın alım gücünü koruyabilmek adına krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işyerlerine caydırıcı cezai yaptırımlar uygulamaya ve gerçekleşen iş yeri denetim sonuçlarını şeffaf bir şekilde duyurmaya davet etti. 
Yazılı açıklama yapan Bengihan, ülkede yaşanan ekonomik krizin alım gücünü aşağıya çektiğini, hayat pahalılığının her geçen gün arttığını, bu noktada krizi fırsata çevirmeye çalışan tüccar ve işyerlerinin etkin bir şekilde denetlenip cezai yaptırımlara tâbi tutulmasının önemli olduğunu belirtti. 
Hükümetin 17 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 12 personele Mal ve Hizmetler Denetim Yasasına bağlı olarak fiyat ve kalite denetim memurluğu görevi verdiğini anımsatan Bengihan, yasaya göre Bakanlığın “istifçilik veya fahiş fiyat uygulayan işyerlerine, kapatma cezası, para cezası veya her iki cezayı da verme hakkı” bulunduğunu kaydetti. 
Bengihan, “Buna bağlı olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı, vatandaşın alım gücünü koruyabilmek adına krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işyerlerine caydırıcı cezai yaptırımları derhal uygulanmaya ve gerçekleşen iş yeri denetimlerinin sonuçlarını şeffaf bir şekilde duyurmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.

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