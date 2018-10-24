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"KKTC tanınmadan, yeni bir görüşme sürecine fırsat verilmemeli"

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"KKTC tanınmadan, yeni bir görüşme sürecine fırsat verilmemeli"
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan, yeni bir görüşme sürecine asla fırsat verilmemesi gerektiği görüşünü belirtti.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “44 yıldır Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sağlayıp koruduğu barış, huzur ve güven ortamını ortadan kaldıracak, Kıbrıs’ın yaşanmış gerçekleriyle bağdaşmayan federal çözümü savunmak, iyi niyetli insanların bir yaklaşımı olamaz. Kıbrıs’ta var olan 44 yıllık barışın teminatı iki devletli çözümdür” ifadelerini kullandı.
Bora, Girit’in Yunana adası olmasına giden yolun 1878 yılında yapılan bir anlaşma ile açıldığını hatırlatarak, anlaşmanın 19 yıl sürdüğünü ve bu sürede Türk nüfusun sıfırlandığını anlattı. Bora, “Tarih tekerrür etmesin” dedi.
Bunun, Kıbrıs’ta da yapılmak istenen dayatmalara benzediğini kaydeden Bora, Başbakan ile Milli Eğitim Bakanı’nın, Rumlarla yapılan ortak toplantılarda ortak vatan ve federal çözüm için birlikte mücadeleden söz ettiklerini belirterek, “Kıbrıs’ın yaşanmış gerçeklerinden hiç ders almamış gibi bir tavır içindeler” eleştirisi yaptı.

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